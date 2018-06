Enderlin e i suoi legali hanno sempre ribadito che il ticinese ha agito in buona fede in base al diritto svizzero.

Carige, Enderlin condannato a 5 anni e mezzo 30 maggio 2018 - 20:15 L'imprenditore ed ex consigliere comunale di Lugano Davide Enderlin è stato condannato in primo grado mercoledì a cinque anni e mezzo di reclusione dal Tribunale di Milano. L'interessato ribadisce la sua innocenza e assicura che farà appello. La pena pronunciata a Milano è di poco inferiore a quella di 6 anni chiesta nel corso dell'ultima udienza dall'accusa. Il 46enne, secondo i giudici, 13 anni fa avrebbe riciclato per conto di ex dirigenti della banca Carige 23 milioni di euro frutto della truffa all'istituto bancario ligure, acquistando quote dell'albergo Holiday Inn a Paradiso, vicino a Lugano. "L'appello è sicuro", ha dichiarato lo stesso imprenditore ai microfoni della Radiotelevisione svizzera, "indipendentemente dalle ragioni della sentenza", che verranno rese note entro 90 giorni. "Io non è che mi professo innocente, io sono innocente, quindi continuerò a dirlo", ha aggiunto. Enderlin e i suoi legali hanno sempre ribadito che il ticinese ha agito in buona fede in base al diritto svizzero.