Ma la rete può anche essere una grande risorsa: ci sono gruppi di aggregazione formatisi su Internet che funzionano benissimo e che aiutano le persone ad incontrarsi. E poi c’è chi la solitudine la vive come una risorsa, chi sta meglio da solo che in compagnia, chi nel silenzio trova le energie per rigenerarsi.

Ma la solitudine non è certo un’esclusiva della terza età. Dall’adolescenza all’età matura, sempre più persone sembrano soffrire di un certo isolamento. C’è chi può vantare centinaia di amici virtuali sui mezzi di comunicazione sociali, ma a volte le relazioni non vanno oltre un “like” e un “tweet”.

È la spia di un fenomeno più diffuso? E in generale, che risorse ci sono per aiutare gli anziani a mantenere una vita sociale attiva?

La notizia suscita clamore, anche perché non è la prima volta che succede in questa estate torrida. Vicini di casa, parenti, servizi sociali, nessuno si accorge che una persona non c’è più.

Agosto 2018, in un appartamento soffocato dal caldo, un anziano muore in assoluta solitudine. Il corpo viene ritrovato solo diversi giorni dopo.

Per alcuni è un'aguzzina, per altri una risorsa. Ad avvertirla di più sono gli anziani, ma la si può avere accanto a (non) farci compagnia ad ogni età. Il viaggio della trasmissione Falò attraverso le molte e mutevoli forme della solitudine.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

I volti della solitudine Katia Ranzanici, Falò RSI 21 ottobre 2018 - 10:00 Per alcuni è un'aguzzina, per altri una risorsa. Ad avvertirla di più sono gli anziani, ma la si può avere accanto a (non) farci compagnia ad ogni età. Il viaggio della trasmissione Falò attraverso le molte e mutevoli forme della solitudine. Agosto 2018, in un appartamento soffocato dal caldo, un anziano muore in assoluta solitudine. Il corpo viene ritrovato solo diversi giorni dopo. La notizia suscita clamore, anche perché non è la prima volta che succede in questa estate torrida. Vicini di casa, parenti, servizi sociali, nessuno si accorge che una persona non c’è più. È la spia di un fenomeno più diffuso? E in generale, che risorse ci sono per aiutare gli anziani a mantenere una vita sociale attiva? Ma la solitudine non è certo un’esclusiva della terza età. Dall’adolescenza all’età matura, sempre più persone sembrano soffrire di un certo isolamento. C’è chi può vantare centinaia di amici virtuali sui mezzi di comunicazione sociali, ma a volte le relazioni non vanno oltre un “like” e un “tweet”. Ma la rete può anche essere una grande risorsa: ci sono gruppi di aggregazione formatisi su Internet che funzionano benissimo e che aiutano le persone ad incontrarsi. E poi c’è chi la solitudine la vive come una risorsa, chi sta meglio da solo che in compagnia, chi nel silenzio trova le energie per rigenerarsi.