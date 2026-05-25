Problemi finanziari interrompono la tournée di “Das Zelt”

Keystone-SDA

Il teatro culturale itinerante svizzero-tedesco "Das Zelt" sospende con effetto immediato la sua tournée per motivi economici. La misura riguarda 70 dipendenti e 73 artisti. Le attività dovrebbero riprendere in autunno.

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(Keystone-ATS) Il “SonntagsBlick” ha annunciato ieri l’interruzione immediata della serie di spettacoli che passa in sette città della Svizzera tedesca, tra cui Berna e Basilea. Una settantina di dipendenti dell’azienda sarà messa in disoccupazione parziale a partire da giugno. Il direttore Adrian Steiner prevede di riprendere l’attività a settembre, ha confermato lui stesso oggi all’agenzia Keystone-ATS.

Le difficoltà finanziarie non sono recenti. Un elemento scatenante è stata la pandemia di coronavirus: secondo Adrian Steiner, “Das Zelt” ha perso il 100% del suo fatturato per 580 giorni, ma è stato indennizzato solo nella misura dell’80% dalla Confederazione.

“The Dome”

Dopo la pandemia, l’azienda ha investito nell’estate 2022 in un nuovo grande tendone chiamato “The Dome”, con una capacità di 5’000 spettatori. Questo investimento, la crisi energetica, un cambiamento nelle abitudini del pubblico e i costi legati a una nuova rivista hanno aggravato la situazione finanziaria.

Secondo il piano di salvataggio delineato da Steiner, “The Dome” dovrebbe essere venduto o gestito in una sede fissa. Si profila una possibilità nella regione di Zurigo, ha dichiarato a Keystone-ATS. In futuro, l’azienda intende riprendere le tournée con un tendone più piccolo e più redditizio.

“Das Zelt” è il più grande teatro itinerante della Svizzera. Questa piattaforma culturale e per eventi mobile propone tutto l’anno spettacoli di cabaret, concerti e numeri circensi.