Incendio nella notte a Zurigo 14 luglio 2019 - 16:12 Tre persone gravemente ferite e altre tre intossicate. È il bilancio dell'incendio scoppiato stanotte in un edificio residenziale e commerciale a Zurigo. La polizia ha arrestato un 38enne e una 37enne: non si esclude che la causa del rogo sia dolosa. Le fiamme sono divampate poco prima di mezzanotte al primo piano di un edificio del quartiere Kreis 4, precisa la polizia municipale in una nota. Giunti sul posto, i pompieri sono stati in grado di spegnere il fuoco rapidamente. Secondo quanto emerso finora, le tre persone ferite in modo serio sono saltate nel vuoto per mettersi al riparo prima dell'arrivo dei soccorsi. Altre tre sono pure state portate in ospedale dopo aver inalato del fumo. In totale si tratta di quattro uomini e due donne. L'incendio ha provocato danni per diverse centinaia di migliaia di franchi. Per due inquilini, che non hanno potuto tornare nei loro appartamenti, è stato organizzato un alloggio temporaneo. Procura e polizia cittadina, insieme agli investigatori esperti di incendi della polizia cantonale, hanno avviato un'indagine. Eventuali testimoni sono invitati ad annunciarsi per far luce sull'accaduto.