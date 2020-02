Sta destando preoccupazione il primo caso di coronavirus segnalato in Africa, in Egitto. L'uomo, di cui non si conosce la nazionalità, è stato trasferito in ospedale in quarantena, ma il fragile sistema sanitario del continente fa temere che il virus possa diffondersi rapidamente anche altrove.

A parte gli anziani e gli americani è stato posticipato lo sbarco per tutti gli altri passeggeri della Diamond Princess, la nave da crociera ormeggiata da giorni nella baia di Yokohama per il rischio di coronavirus. Nel frattempo sull'imbarcazione vi sono stati altri 67 casi di contagio accertati. Sono così quasi 300 le persone malate sulla nave.

È morto a causa del coronavirus un paziente ricoverato in Francia dalla fine di gennaio. Lo ha annunciato sabato la ministra della Salute francese Agnes Buzyn. Si tratta della prima vittima in Europa, "la prima al di fuori dell'Asia", ha aggiunto.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Primo morto di coronavirus in Europa 15 febbraio 2020 - 13:58 È morto a causa del coronavirus un paziente ricoverato in Francia dalla fine di gennaio. Lo ha annunciato sabato la ministra della Salute francese Agnes Buzyn. Si tratta della prima vittima in Europa, "la prima al di fuori dell'Asia", ha aggiunto. L'Europa registra dunque il primo decesso a causa del coronavirus. Si tratta di un turista cinese di 80 anni, ospedalizzato a Parigi dalla fine dello scorso mese dopo aver contratto la malattia. L'annuncio della morte è stato dato oggi, sabato, dalla ministra della sanità francese Agnes Buzyn. Le condizioni di salute dell'80enne erano rapidamente peggiorate. L'uomo, da diversi giorni, versava in uno stato critico. Finora, al di fuori della Cina continentale, erano stati segnalati tre decessi legati all'infezione: nelle Filippine, a Hong Kong e in Giappone. Nella Repubblica popolare, epicentro dell'epidemia, il bilancio delle vittime è al momento di oltre 1'500 morti e 67'000 casi di contagio. Sbarco posticipato dalla Diamond Princess A parte gli anziani e gli americani è stato posticipato lo sbarco per tutti gli altri passeggeri della Diamond Princess, la nave da crociera ormeggiata da giorni nella baia di Yokohama per il rischio di coronavirus. Nel frattempo sull'imbarcazione vi sono stati altri 67 casi di contagio accertati. Sono così quasi 300 le persone malate sulla nave. Invece del 19 febbraio, le persone cominceranno a scendere dalla nave a partire dal 21 febbraio "e nei giorni a seguire", ha annunciato il presidente dell'armatore, Jan Swartz, in una lettera che il capitano ha letto ai passeggeri. Il ritardo, ha spiegato, è dovuto all'impossibilità di completare tutti i test entro la data prevista. Preoccupazioni per l'Africa Sta destando preoccupazione il primo caso di coronavirus segnalato in Africa, in Egitto. L'uomo, di cui non si conosce la nazionalità, è stato trasferito in ospedale in quarantena, ma il fragile sistema sanitario del continente fa temere che il virus possa diffondersi rapidamente anche altrove.