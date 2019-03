"Quella di Nicola Zingaretti è una vittoria bella e netta. Adesso basta col fuoco amico – ha dal canto suo reagito Matteo Renzi. Gli avversari politici non sono in casa ma al Governo".

Nicola Zingaretti è il nuovo segretario del PD 04 marzo 2019 - 13:20 Ottenendo il 70% delle preferenze, il presidente della Regione Lazio è stato eletto segretario del Partito Democratico. Oltre un milione di schede con un'affluenza di 1,7 milioni di votanti: Nicola Zingaretti ha trionfato domenica alle primarie del PD lasciando solo le briciole ai suoi avversari, Roberto Giachetti e Maurizio Martina. "Ora voltiamo pagina, grazie a voi!", ha reagito Zingaretti con un breve tweet. Prendendo la parola davanti ai suoi sostenitori riuniti a Roma, Zingaretti, 53 anni, ha promesso un partito inclusivo, "aperto a una nuova alleanza" di centrosinistra. "Non sarò un capo, ma il leader di una comunità; grazie all'Italia che non si piega e che vuole arginare un governo illiberale e pericoloso". La prima mossa in veste di nuovo segretario è altamente simbolica: già lunedì Zingaretti si è recato a Torino per incontrare il presidente della Regione Piemonte al fine di discutere del dossier Tav. La sua leadership è stata immediatamente riconosciuta da tutti i big del partito, a iniziare da Maurizio Martina, secondo con il 18%, e da Roberto Giachetti, terzo con il 12%. "Quella di Nicola Zingaretti è una vittoria bella e netta. Adesso basta col fuoco amico – ha dal canto suo reagito Matteo Renzi. Gli avversari politici non sono in casa ma al Governo". Finora Zingaretti ha sempre vinto le elezioni alle quali si è presentato: dal consiglio comunale di Roma all'Europarlamento, dalla presidenza della Provincia di Roma a quella della Regione Lazio, dove è stato rieletto lo scorso marzo mentre il PD si inabissava, fino alla segreteria. La sua prossima sfida sarà di guidare il partito alle elezioni europee in programma a fine maggio.