Rispetto ad altri Paesi Ue, rileva il presidente del Consorzio europeo Eshre per il monitoraggio dell'Ivf, Christian de Geyter, in Italia la disponibilità di trattamenti di fecondazione assistita è "considerevolmente minore".

Secondo le stime Eshre, oltre mezzo milione di bimbi nascono ogni anno dalle tecniche di procreazione medicalmente assistita (pma) Ivf (in vitro fertilisation) e Icsi (iniezione diretta di un singolo spermatozoo all'interno del citoplasma dell'ovocita), come risultato di più di 2 milioni di cicli di trattamenti effettuati.

La stima, commentano gli specialisti, "evidenzia un forte aumento nell'uso della fecondazione in vitro, per il trattamento dell'infertilità".

A 40 anni dalla nascita della prima bambina in provetta, l'inglese Louise Brown, sono oltre otto milioni i bimbi nati da fecondazione medicalmente assistita nel mondo. È questo il dato aggiornato presentato in occasione del 34esimo congresso della Società europea di riproduzione umana ed embriologia (Eshre) in corso a Barcellona.

