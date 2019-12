Per la prima volta nella storia, la zecca federale commemora una persona ancora viva: il campione di tennis elvetico Roger Federer.

Un lato della moneta d'argento del valore di 20 franchi. (Keystone / Benjamin Zurbriggen)

Una moneta commemorativa d’argento del valore di 20 franchi per il campione svizzero di tennis Roger Federer: è quella che rilascerà nel 2020 la zecca federale Swissmint, che per la prima volta omaggia una persona ancora in vita. Verrà emessa il 23 gennaio, ma si prevede un forte interesse a livello mondiale e per questo motivo sarà disponibile in prevendita nella qualità “non messa in circolazione” nel negozio online della zecca da oggi, lunedì, fino al 19 dicembre.

“Probabilmente il più illustre atleta svizzero di sport individuali, Federer è anche un perfetto ambasciatore per il nostro Paese”, si legge in un comunicato stampa. A maggio 2020 verrà inoltre emessa una moneta d’oro, sempre dedicata a Federer. Tutto nel 2020 per una persona che in 20 anni ha vinto 20 titoli del Grande Slam.

fed Una moneta commemorativa per Roger Federer.

