Prezzo della benzina è in aumento, pesano Iran e meteo

Keystone-SDA

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Fare il pieno alla propria vettura diventa più caro in Svizzera, sulla scia di fattori legati alla situazione geopolitica e alle meteo. E la situazione, per gli automobilisti, potrebbe ulteriormente peggiorare.

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(Keystone-ATS) Secondo i rilevamenti del Touring Club Svizzero (TCS), il prezzo medio per un litro di benzina senza piombo 95 è attualmente di 1,87 franchi, mentre per la senza piombo 98 si arriva a 1,98 franchi. Rispetto a una settimana fa in entrambi i casi si registra un rincaro di 3 centesimi. Il diesel è da parte sua salito di 5 centesimi a 2,05 franchi al litro.

I prezzi tornano così ad avvicinarsi ai massimi segnalati in aprile e maggio, che erano di 2,04 per la benzina senza piombo 98 e di 2,24 per il diesel. Come si ricorderà a fine febbraio – prima dell’inizio della guerra in Iran, che ha scosso i mercati energetici – le tariffe erano sensibilmente più basse: 1,67 franchi per la 95, 1,78 per la 98 e 1,79 per il diesel.

Una delle ragioni principali dell’aumento dei prezzi è il nuovo rialzo del prezzo del greggio: il barile di Brent del Mare del Nord è infatti recentemente risalito oltre la soglia degli 80 dollari a seguito dell’escalation nel Golfo Persico, dopo essere sceso temporaneamente a quasi 70 dollari in seguito all’allentamento delle tensioni fra Stati Uniti e Iran.

Secondo il TCS questa non è però l’unica spiegazione. Il conflitto in Medio Oriente ha causato numerosi attacchi da parte dell’Ucraina contro la Russia: sono state danneggiate diverse raffinerie, le cui capacità ora vengono a mancare. Inoltre la Cina ha temporaneamente limitato in modo significativo l’esportazione di carburanti raffinati. Anche l’attuale basso livello del Reno contribuisce in modo determinante: i costi di trasporto sul fiume sono infatti quadruplicati nel giro di un mese. Stando alle stime del Touring Club questo si riflette sul prezzo della benzina con un incremento aggiuntivo di 8,5 centesimi al litro.

Il TCS pubblica il prezzo medio al litro di carburante sulla base dell’analisi di diverse fonti. Il costo effettivo alla pompa di benzina varia però chiaramente a seconda della regione e del singolo distributore.