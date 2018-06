Un lavoro svolto in modo discreto, rinunciando a una comunicazione attiva, per evitare l'emulazione.

"In situazioni di crisi, gli operatori della scuola devono ricevere sostegno, velocemente e in modo non complicato. Si tratta di tranquillizzare, e minimizzare i rischi. Facciamo una nostra prima valutazione, poi lavoriamo in rete con la polizia e la magistratura che possono poi optare per ulteriori misure".

Servizio del TG sul Gruppo d'intervento in caso di crisi in ambito scolastico nel canton San Gallo

"Nei casi dove la polizia non può ancora intervenire si crea un vuoto", spiega la direttrice Esther Luder Müller. "Affinché i giovani che non sono sulla buona strada non cadano fuori dalla rete, il nostro gruppo si inserisce e lavorare, sulla base di segnalazioni volontarie".

Composto da psichiatri, operatori sociali, giuristi e docenti, il Gruppo d'intervento in caso di crisi in ambito scolasticoLink esterno ha già trattato con successo 40 episodi.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Un'unità di crisi contro gli atti violenti a scuola 24 maggio 2018 - 10:35 L'omicidio di un docente nel 1999 e le minacce di morte pronunciate ogni anno in ambito scolastico hanno spinto San Gallo a creare un'unità di crisi specializzata. Il TG della Radiotelevisione svizzera RSI ne ha intervistato la direttrice. Un video, mostra il caso di un allievo di una scuola professionale che sul telefonino aveva foto di armi, riferimenti ad assassinii e autoritratti in tuta mimetica. È una delle situazioni delicate che hanno richiesto l'intervento della speciale unità. Composto da psichiatri, operatori sociali, giuristi e docenti, il Gruppo d'intervento in caso di crisi in ambito scolastico ha già trattato con successo 40 episodi. Sostegno immediato a docenti e istituti "Nei casi dove la polizia non può ancora intervenire si crea un vuoto", spiega la direttrice Esther Luder Müller. "Affinché i giovani che non sono sulla buona strada non cadano fuori dalla rete, il nostro gruppo si inserisce e lavorare, sulla base di segnalazioni volontarie". La polizia interviene di solito solo in casi di reale emergenza, simili a quello registrato di recente alla Scuola cantonale di commercio di Bellinzona. "In situazioni di crisi, gli operatori della scuola devono ricevere sostegno, velocemente e in modo non complicato. Si tratta di tranquillizzare, e minimizzare i rischi. Facciamo una nostra prima valutazione, poi lavoriamo in rete con la polizia e la magistratura che possono poi optare per ulteriori misure". Un lavoro svolto in modo discreto, rinunciando a una comunicazione attiva, per evitare l'emulazione.