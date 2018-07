L'ex sindaco della capitale, che ha invitato i suoi concittadini alla riconciliazione, ha davanti a sé un lavoro da titano. In alcuni Stati del paese, il tasso di omicidi equivale a quello di una zona di guerra. L'anno scorso sono state registrate oltre 25'000 morti violente, un record. La corruzione è endemica e il precedente governo del presidente Enrique Peña Nieto è stato implicato in diversi scandali.

"Sono cosciente della mia responsabilità storica. Voglio passare alla storia come un buon presidente. Non vi deluderò", ha dichiarato Lopez Obrador, 64 anni, prendendo la parola davanti ai suoi sostenitori riuniti sulla piazza di Zocalo, a Città del Messico.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Obrador presidente, storica vittoria della sinistra in Messico 02 luglio 2018 - 13:11 Andrés Manuel Lopez Obrador è stato eletto domenica alla presidenza del Messico. È la prima volta che un esponente della sinistra è alla testa del paese. Con oltre il 53% dei voti, il leader del movimento Morena ha sbaragliato tutti i suoi avversari. Ricardo Anaya, del Partito di azione nazionale, si è fermato al 22%, mentre Antonio Meade, del Partito rivoluzionario istituzionale, che da quasi un secolo domina la politica messicana, non è andato oltre il 16%. "Sono cosciente della mia responsabilità storica. Voglio passare alla storia come un buon presidente. Non vi deluderò", ha dichiarato Lopez Obrador, 64 anni, prendendo la parola davanti ai suoi sostenitori riuniti sulla piazza di Zocalo, a Città del Messico. L'ex sindaco della capitale, che ha invitato i suoi concittadini alla riconciliazione, ha davanti a sé un lavoro da titano. In alcuni Stati del paese, il tasso di omicidi equivale a quello di una zona di guerra. L'anno scorso sono state registrate oltre 25'000 morti violente, un record. La corruzione è endemica e il precedente governo del presidente Enrique Peña Nieto è stato implicato in diversi scandali. Vi sono poi le difficili relazioni con il vicino statunitense e con il suo presidente Donald Trump. Quest'ultimo si è detto "ansiosissimo di poter lavorare" con Lopez Obrador.