All'indomani del suo rientro in patria dopo un ricovero all'ospedale di Ginevra, il presidente algerino ha annunciato che non si ripresenterà per un quinto mandato.

In un messaggio alla nazione pubblicato lunedì dall'agenzia ufficiale APS, Bouteflika si è impegnato a trasmettere "gli incarichi e le prerogative del presidente della Repubblica al successore che il popolo algerino avrà liberamente eletto", precisando che resterà capo dello Stato sino alla fine del suo mandato il 28 aprile 2019.

Un quinto mandato "non è mai stato in questione per me, (dato che) il mio stato di salute e la mia età non mi assegnano, come ultimo dovere nei confronti del popolo algerino, che il contributo alle assise di fondazione di una nuova Repubblica quale quadro del nuovo sistema algerino", sostiene Bouteflika.

Elezioni sì, ma non il 18 aprile

Nella dichiarazione, l'82enne capo dello Stato ha inoltre annunciato il rinvio dell'elezione presidenziale del 18 aprile. La data sarà fissata nel corso di una conferenza nazionale "inclusiva e indipendente". Questa conferenza dovrà anche emanare un progetto di Costituzione che "sarà sottoposto a referendum popolare".

L'annuncio poco più di un mese fa di una nuova candidatura – la quinta – di Abdelaziz Bouteflika aveva acceso la miccia. Tre giorni fa, più di un milione di manifestanti erano scesi in piazza ad Algeri per il terzo venerdì consecutivo in segno di protesta contro Bouteflika e il suo regime.

Al potere dal 1999, Bouteflika è da anni di salute molto cagionevole, in particolare a causa di un ictus che lo aveva colpito nel 2013.

tvsvizzera.it/mar/ats con RSI (TG dell'11.3.2019)

