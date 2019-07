Medico, specializzazione in ginecologia, ricopre da anni il ruolo di ministro per l'Unione cristiano democratica tedesca CDU (prima al Lavoro, poi alla Difesa).

Nel suo discorso di presentazione, ha promesso un nuovo 'Patto verde' per l'Europa, un salario minimo che valga per tutti i Paesi dell'UE e una riforma dell'immigrazione.

Ursula von der Leyen entrerà in carica il prossimo 1° novembre, ammesso che riesca a formare la sua squadra, presentarla al Parlamento e ottenere dallo stesso, in ottobre, un voto favorevole all'esecutivo nel suo complesso.

L'attuale ministra tedesca della difesa, che sarà la prima donna a ricoprire l'incarico di presidente della Commissione in settant'anni di UE, l'ha dunque spuntata per 9 preferenze. I voti contrari, ha riferito il presidente del legislativo comunitario David Sassoli, sono stati 327; i votanti 733, con 22 schede bianche o nulle.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Ursula von der Leyen eletta per un soffio 16 luglio 2019 - 21:05 La tedesca Ursula von der Leyen è la nuova presidente della Commissione europea. Designata dai capi di Stato e di governo UE a succedere a Jean-Claude Juncker, è stata eletta martedì dal Parlamento europeo con 383 voti, a fronte di una maggioranza necessaria di 374. L'attuale ministra tedesca della difesa, che sarà la prima donna a ricoprire l'incarico di presidente della Commissione in settant'anni di UE, l'ha dunque spuntata per 9 preferenze. I voti contrari, ha riferito il presidente del legislativo comunitario David Sassoli, sono stati 327; i votanti 733, con 22 schede bianche o nulle. Ursula von der Leyen entrerà in carica il prossimo 1° novembre, ammesso che riesca a formare la sua squadra, presentarla al Parlamento e ottenere dallo stesso, in ottobre, un voto favorevole all'esecutivo nel suo complesso. Nel suo discorso di presentazione, ha promesso un nuovo 'Patto verde' per l'Europa, un salario minimo che valga per tutti i Paesi dell'UE e una riforma dell'immigrazione. Classe 1958, è nata a Ixelles, proprio il comune di Bruxelles che ospita l'Europarlamento. Ha vissuto nella capitale dell'Europa unita fino ai 13 anni di età, imparando da piccola, oltre alla lingua madre, il francese e l'inglese. Medico, specializzazione in ginecologia, ricopre da anni il ruolo di ministro per l'Unione cristiano democratica tedesca CDU (prima al Lavoro, poi alla Difesa). È madre di sette figli avuti con Heiko von der Leyen, professore di medicina e manager di un’azienda di biotecnologie.