"Una ricerca condotta in Inghilterra", spiega il presidente dell' AssmLink esterno Daniel Scheidegger, "ha dimostrato come una figura di riferimento disponibile a rispondere alle domande, e che fa il suo lavoro con entusiasmo, possa stimolare e motivare le giovani assistenti".

La dottoressa italiana Annalisa Berzigotti è stata insignita in maggio del premio Stern-Gattiker, voluto per promuovere la presenza delle donne nella medicina accademica. Un ritratto della Radiotelevisione svizzera.

Epatologa italiana agli onori in Svizzera 03 agosto 2018 - 09:20 La dottoressa italiana Annalisa Berzigotti è stata insignita in maggio del premio Stern-Gattiker, voluto per promuovere la presenza delle donne nella medicina accademica. Un ritratto della Radiotelevisione svizzera. Berzigotti, ricercatrice e professoressa associata di epatologia, lavora all'Ospedale universitario di Berna, fa parte del direttivo dell'Associazione europea per lo studio del fegato EASL e per anni è stata attiva a Barcellona, nel centro di ricerca in epatologia più rinomato d'Europa. Ha vinto il premio, conferito dall'Accademia svizzera delle scienze mediche, poiché è un punto di riferimento e un esempio per le altre. "Condivide competenze e passione" "Una ricerca condotta in Inghilterra", spiega il presidente dell'Assm Daniel Scheidegger, "ha dimostrato come una figura di riferimento disponibile a rispondere alle domande, e che fa il suo lavoro con entusiasmo, possa stimolare e motivare le giovani assistenti". Annalisa Berzigotti non si stanca mai di trasmettere le sue competenze scientifiche e di condividere la sua passione, anche e soprattutto con le colleghe che imboccano una carriera accademica mantenendo l'impegno di una famiglia. Le difficoltà ci sono, ma le donne -osserva la dottoressa in questa intervista al TG della Radiotelevisione svizzera- hanno oggi una libertà di scelta preclusa alle generazioni precedenti.