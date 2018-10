Da sabato a mezzanotte a lunedì mattina, nel Ticino occidentale sono caduti fino a 250 litri di pioggia per metro quadrato. Nel restante versante sudalpino, in Alta Engadina (Grigioni), nella regione del Sempione e nel resto dell'Alto Vallese sono stati registrati fino a 170 litri.

È allerta meteo al sud e nell'est della Svizzera 29 ottobre 2018 - 21:20 Intense precipitazioni con venti tempestosi hanno investito domenica e lunedì il sud delle Alpi, il Vallese e i Grigioni. Diverse strade sono bloccate, alcuni passi alpini sono stati chiusi e la linea ferroviaria tra canton Uri e Grigioni è interrotta. Secondo l'ultimo bollettino sui pericoli naturali della Confederazione, in Ticino, Vallese e Grigioni vi è il maggior rischio di inondazioni e colate di detriti. Le piogge e le nevicate sul versante sud delle Alpi e nelle regioni confinanti a nord continueranno fino a martedì mattina. Alto Vallese e Ticino restano a un grado 4 su 5 per intensità delle precipitazioni, indica l'Ufficio federale di meteorologia e climatologia (MeteoSvizzera). Oltre alle precipitazioni abbondanti sono attesi anche venti tempestosi, con punte di 160 chilometri orari sulla cresta alpina, regione che insieme al sud delle Alpi e alle Prealpi è esposta a un grado di pericolo dei venti di 3 su 5. I livelli di pericolo di piena dei fiumi Maggia e Ticino, e dei laghi Maggiore e Ceresio, è 2 su 5. Si temono inondazioni nella regione del Sempione. Situazione eccezionale Da sabato a mezzanotte a lunedì mattina, nel Ticino occidentale sono caduti fino a 250 litri di pioggia per metro quadrato. Nel restante versante sudalpino, in Alta Engadina (Grigioni), nella regione del Sempione e nel resto dell'Alto Vallese sono stati registrati fino a 170 litri.