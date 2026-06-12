Precipita elicottero vicino Lago Maggiore, morto uno svizzero

Keystone-SDA

È di un morto e tre feriti il bilancio dell'incidente in elicottero avvenuto in tarda mattinata a Solcio di Lesa (Novara), sul Lago Maggiore, circa 10 chilometri a sud di Stresa. La vittima era un cittadino svizzero che abitava nella zona.

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(Keystone-ATS) Secondo quanto si apprende, il velivolo privato era da poco decollato da una villa della zona quando, per cause da accertare, è precipitato a terra. Tutte le persone coinvolte si trovavano a bordo del velivolo.

A quanto si apprende, la vittima è un uomo ultrasettantenne, cittadino svizzero, che abitava in una villa sulla foce dell’Erno da dove è decollato il velivolo (sono in corso accertamenti per capire se avesse anche la cittadinanza italiana).

Da una prima ricostruzione, sarebbe stato ai comandi del velivolo, precipitato a terra in fase di decollo. I tre feriti sono di nazionalità straniera ed erano amici della vittima.

La famiglia della vittima è nota nell’ambito della finanza, scrive l’agenzia di stampa italiana Ansa. Sul posto, oltre al 118 e all’elisoccorso, carabinieri e vigili del fuoco.