Utilizzare l'articolo

Email spiate dal datore di lavoro, non è illegale in Svizzera 12 gennaio 2018 - 13:02 In Svizzera può succedere che le email dei dipendenti vengano lette e salvate da parte del datore di lavoro. Si tratta di una pratica legale, ovviamente con alcuni limiti, come testimonia il caso di alcune banche dove i collaboratori sono informati su questa eventualità. I rispettivi regolamenti interni possono infatti prevedere che le email vengano conservate per un certo lasso di tempo e che alcune persone siano autorizzate a visionarle. Ma spesso succede che il personale non sia adeguatamente avvisato di questa eventualità o manchino specifici regolamenti. In alcuni ambiti professionali è previsto ad esempio che possibili accertamenti possano scattare, previa autorizzazione, in presenza di un traffico elevato di messaggi elettronici. Ma gli abusi, soprattutto nelle realtà meno strutturate, sono dietro l’angolo.