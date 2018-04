L'analisi dell'età mostra che gli svizzeri sono in generale più anziani degli stranieri. La proporzione degli ultrasessantacinquenni è maggiore di quella dei giovani (0-19 anni) fra i possessori del passaporto rossocrociato: 21,7% contro 19,9%. Fra gli stranieri la percentuale di over 65 si attesta all'8%, mentre quella dei giovani al 20,4%. L'età media infine è di 44 anni per gli svizzeri e 37 per gli stranieri.

Rallenta la crescita dei residenti in Svizzera 06 aprile 2018 - 13:11 Continua la crescita della popolazione svizzera ma a una velocità inferiore rispetto ai due anni precedenti. Nel 2017, segnala l’Ufficio federale di statistica, i residenti nel paese sono aumentati dello 0,7% a 8'482'200, percentuale che si traduce in 62'600 nuovi abitanti. Ad influire su questa evoluzione è stato l'incremento naturale della popolazione (la differenza tra le nascite e i decessi) che è diminuito del 19,7% lo scorso anno (-18'400 persone) e soprattutto il saldo migratorio, attestatosi a 51'400 abitanti: si tratta della cifra più bassa registrata dal 2006 e del calo più consistente su base annua (-28%). La popolazione è cresciuta in tutti cantoni, ad eccezione del Ticino e di Neuchâtel che hanno registrato un calo dovuto alle partenze verso altri cantoni e a un'eccedenza di decessi rispetto alle nascite. Gli abitanti nel cantone italofono lo scorso anno erano 354'375 (-0,2%) di cui 99'547 stranieri (-976) e 254'828 svizzeri (+300). I cantoni con il maggior saldo migratorio, sia internazionale che intercantonale, sono stati invece Argovia e Ginevra. Globalmente lo scorso anno gli abitanti con passaporto svizzero sono aumentati dello 0,6%, pari a 38'600 persone, mentre gli stranieri hanno segnato una progressione dell'1,1%, pari a 24'000 persone, per raggiungere quota 2'125'100. Nel 2015-2016 la crescita della comunità straniera superava il 2,5% e nel 2012-2014 addirittura il 3%, precisa l'UST. L'analisi dell'età mostra che gli svizzeri sono in generale più anziani degli stranieri. La proporzione degli ultrasessantacinquenni è maggiore di quella dei giovani (0-19 anni) fra i possessori del passaporto rossocrociato: 21,7% contro 19,9%. Fra gli stranieri la percentuale di over 65 si attesta all'8%, mentre quella dei giovani al 20,4%. L'età media infine è di 44 anni per gli svizzeri e 37 per gli stranieri.