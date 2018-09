Diritto d'autore

Genova, ma non solo Francesca Luvini, Alessandra Maffioli, Claudio Moschin, Falò RSI 24 agosto 2018 - 21:03 Il crollo del ponte Morandi ha scosso l'Italia. La tragedia di Genova rivela un paese fragile, incapace di gestire le sue infrastrutture. I giornali pubblicano lunghe e inquietanti liste di strutture a rischio. La trasmissione della Radiotelevisione svizzera Falò ne ha scelte alcune ed è andata a vedere in che condizioni sono, cercando di capire perché alcune sono aperte al traffico e perché altre sono chiuse e chi ha preso questi provvedimenti. A chi tocca la responsabilità della manutenzione? A chi fare le ispezioni? E cosa succede in realtà? Ne esce un quadro preoccupante che aggiunge sconforto al grande impatto emotivo di questi giorni.