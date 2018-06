Militari e agenti di polizia cantonale da tutto il Paese sono confluiti in Città, per il dispositivo di sicurezza.

In mattinata, il papa ha visitato la sede del CECLink esterno , dove si è trattenuto per un momento di preghiera ecumenica.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Il "viaggio verso l'unità" di papa Francesco 21 giugno 2018 - 13:10 Papa Francesco è atterrato giovedì a Ginevra. La visita in Svizzera, suo 23esimo viaggio internazionale, ha come obiettivo rafforzare i legami con le altre chiese cristiane, riunite nel Consiglio ecumenico delle Chiese (CEC). Durante il volo Alitalia verso l'aeroporto di Cointrin, parlando ai giornalisti, il pontefice ha parlato di "un viaggio verso l'unità". A terra, Francesco è stato poi accolto dal presidente della Confederazione Alain Berset, che gli ha fatto dono di una riproduzione de 'La pesca miracolosa' dell'artista elvetico del 15esimo secolo Konrad Witz, e dal "ministro" degli esteri Ignazio Cassis. In mattinata, il papa ha visitato la sede del CEC, dove si è trattenuto per un momento di preghiera ecumenica. Nel pomeriggio, Francesco celebrerà al Palexpo una messa alla quale assisteranno oltre 40'000 persone. Sono decine, gli autobus che stanno riversando davanti al sito espositivo fedeli provenienti da tutta la Svizzera. Militari e agenti di polizia cantonale da tutto il Paese sono confluiti in Città, per il dispositivo di sicurezza. La visita di papa Francesco segue di 14 anni l'ultimo viaggio di un pontefice in Svizzera, effettuato da Giovanni Paolo II, e durerà une decina d'ore.