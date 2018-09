Oggi si è poi fatta sentire anche l'Unione europea che per bocca del portavoce della Commissione Christian Spahr ha ricordato che, "per quanto riguarda la responsabilità sulla sicurezza delle infrastrutture stradali sul Trans-European transport network (Tent), nel caso sia gestita da un operatore privato, è il concessionario ad avere la responsabilità della sicurezza e della manutenzione della strada".

Il presidente della regione Giovanni Toti ha sostenuto che in un anno il viadotto può essere ricostruito mentre in precedenza la Società Autostrade aveva previsto addirittura 5 mesi per il completamento dell'opera. "Chi lo pagherà sarà Autostrade, chi lo costruirà lo valuteremo", ha aggiunto in proposito il sottosegretario alle Infrastrutture Edoardo Rixi.

Il ministro dell'Interno Matteo Salvini in proposito ha sollecitato i vertici della società concessionaria, che controlla metà della rete autostradale italiana e diverse infrastrutture analoghe all'estero, a pagare le spese degli interventi e indennizzi ai parenti delle vittime e agli sfollati, "in seguito si vedrà".

Sul piano politico intanto infuria la polemica e agli annunci di una possibile revoca della concessione ad Autostrade per l'Italia, in particolare da parte di esponenti dei Cinque Stelle e dello stesso premier Giuseppe Conte, il titolo in Borsa a Milano di Atlantia si è deprezzato del 22%. Nel corso della giornata i toni si sono attenuati e da parte della Lega si è avanzata la possibilità di un compromesso.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Genova, sono una ventina i dispersi tra le macerie 16 agosto 2018 - 21:17 Potrebbero ancora esserci 10 o 20 dispersi nel crollo del Ponte Morandi sull'A10 a Genova in cui sono morte finora 39 persone, secondo quanto ha precisato il procuratore capo Francesco Cozzi. Mentre proseguono senza sosta le ricerche sotto le macerie da parte di 340 vigili del fuoco, nella speranza di trovare sopravvissuti. Le indagini si sono estese a nuovi reati nei confronti dei presunti responsabili della tragedia che coinvolge la Società Autostrade: oltre a disastro e omicidio plurimo colposo gli inquirenti vagliano l'ipotesi di attentato alla sicurezza nei trasporti. E anche il Ministero delle Infrastrutture ha fatto sapere di avere avviato un'istruttoria. Il rebus della concessione Sul piano politico intanto infuria la polemica e agli annunci di una possibile revoca della concessione ad Autostrade per l'Italia, in particolare da parte di esponenti dei Cinque Stelle e dello stesso premier Giuseppe Conte, il titolo in Borsa a Milano di Atlantia si è deprezzato del 22%. Nel corso della giornata i toni si sono attenuati e da parte della Lega si è avanzata la possibilità di un compromesso. Il ministro dell'Interno Matteo Salvini in proposito ha sollecitato i vertici della società concessionaria, che controlla metà della rete autostradale italiana e diverse infrastrutture analoghe all'estero, a pagare le spese degli interventi e indennizzi ai parenti delle vittime e agli sfollati, "in seguito si vedrà". In serata però il vicepremier Luigi Di Maio ha ribadito l'intenzione di revocare la concessione e l'atto avviato dal Ministero delle infrastrutture costituisce "un'accelerazione". Sembrano emergere insomma diverse sensibilità all'interno dell'esecutivo. Un anno per ricostruire il Ponte Morandi Il presidente della regione Giovanni Toti ha sostenuto che in un anno il viadotto può essere ricostruito mentre in precedenza la Società Autostrade aveva previsto addirittura 5 mesi per il completamento dell'opera. "Chi lo pagherà sarà Autostrade, chi lo costruirà lo valuteremo", ha aggiunto in proposito il sottosegretario alle Infrastrutture Edoardo Rixi. Oggi si è poi fatta sentire anche l'Unione europea che per bocca del portavoce della Commissione Christian Spahr ha ricordato che, "per quanto riguarda la responsabilità sulla sicurezza delle infrastrutture stradali sul Trans-European transport network (Tent), nel caso sia gestita da un operatore privato, è il concessionario ad avere la responsabilità della sicurezza e della manutenzione della strada".