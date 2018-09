I familiari di un'altra ventina hanno invece scelto, per risentimento o solo desiderio di riservatezza, di celebrare esequie in forma privata.

Sabato mattina, il padiglione della Fiera di Genova era gremito per i funerali di Stato, celebrati per 18 delle vittime.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Ponte Morandi, trovato anche l'ultimo corpo 18 agosto 2018 - 13:25 È di 43 morti il bilancio del crollo, martedì, del Ponte Morandi a Genova. Nella notte di sabato sono stati rinvenuti i corpi di una famiglia di tre persone; nel pomeriggio quello di un operaio genovese, l'ultimo disperso. L'uomo, dipendente della municipalizzata dei rifiuti, al momento del crollo aveva appena terminato il turno di lavoro ma si trovava ancora nella sede dell'azienda, sotto il Morandi. Il cadavere, estratto dai vigli del fuoco poco prima delle 15, era sotto uno dei grossi blocchi di cemento che contenevano la struttura del pilone del ponte. Morto un ferito È di sabato anche la notizia della morte, all'ospedale San Martino, di un autista romeno di 36 anni. Era uno dei feriti gravi e porta il numero dei morti a 43. Durante la notte, sotto le macerie, i soccorritori avevano trovato l'auto di una famiglia di tre persone: padre, madre e la figlia di 9 anni. Un tedesco, che era stato inserito nell'elenco dei dispersi, si è invece messo in contatto con la Prefettura: è vivo e sta bene. Sabato mattina, il padiglione della Fiera di Genova era gremito per i funerali di Stato, celebrati per 18 delle vittime. I familiari di un'altra ventina hanno invece scelto, per risentimento o solo desiderio di riservatezza, di celebrare esequie in forma privata.