Elezioni, attesa e attese degli italiani in Svizzera 26 febbraio 2018 - 20:50 L'appuntamento con le elezioni politiche si avvicina anche per gli italiani residenti all'estero, che dal 2001 possono votare per corrispondenza. La Radiotelevisione svizzera ha raccolto le loro voci. Fino a neppure vent'anni fa, prima del varo della legge Tremaglia, gli italiani emigrati che volevano esprimersi sul rinnovo del Parlamento erano costretti a rimpatriare almeno per un giorno. Oggi non soltanto possono votare nel loro Paese di residenza. Hanno anche 12 rappresentanti alla Camera e 6 al Senato, eletti in una circoscrizione (Estero) ripartita in 4 regioni: Europa, Sud America, Nord- e Centro America, Africa-Asia-Oceania. Gli italiani che non vivono nella madrepatria sono quasi 5 milioni (in 177 Paesi, secondo l'anagrafe AIRE); nella sola Svizzera oltre 600 mila: la terza comunità più numerosa. Dalla Confederazione arriva anche il maggior numero di voti di connazionali all'estero (oltre il 30% alle politiche 2013). Come vivono questo appuntamento cruciale per il futuro politico dell'Italia? Quali sono i loro dubbi e le loro speranze? Il Quotidiano della RSI ne ha parlato con lo storico dell'immigrazione Toni Ricciardi e alcune di queste persone dalla doppia appartenenza [video sopra]: all'Italia, paese d'origine, e alla Svizzera, che non pochi di loro hanno contribuito a costruire.