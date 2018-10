Ma nonostante le diffidenze i candidati democratici hanno voluto sfidare l'ostilità dell'elettorato locale e si stanno impegnando a fondo nella speranza di strappare un seggio senatoriale ai rivali. E per farlo hanno messo in campo riconosciuti patrioti con un più o meno glorioso passato nell'esercito. Se sarà stata la strategia vincente ce lo diranno le urne il prossimo 6 novembre.

Per tastare il clima della campagna il Tg è andato a Rocksprings, un villaggio rurale di un migliaio di anime che si trova nel Texas profondo. Qui la popolazione è di rigida fede repubblicana e la contea di Edwards ha massicciamente votato due anni fa, con oltre il 70% delle schede, per il miliardario newyorkese.

Ma le legislative si annunciano soprattutto come un vero e proprio referendum su Donald Trump, chiamato ad affrontare il primo esame dopo due anni di mandato presidenziale. I democratici confidano nella rivincita dopo la cocente sconfitta del 2016 e sperano, alla luce del calo di popolarità della Casa Bianca, di conquistare la Camera bassa mentre al Senato i repubblicani sembrano in grado di resistere.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Le elezioni Midterm viste dal Texas profondo 10 ottobre 2018 - 13:30 Negli Stati Uniti sta crescendo la partecipazione politica in vista delle elezioni di Midterm. Il 6 novembre i cittadini saranno chiamati a rinnovare l'intera Camera e un terzo dei seggi del Senato. Ma le legislative si annunciano soprattutto come un vero e proprio referendum su Donald Trump, chiamato ad affrontare il primo esame dopo due anni di mandato presidenziale. I democratici confidano nella rivincita dopo la cocente sconfitta del 2016 e sperano, alla luce del calo di popolarità della Casa Bianca, di conquistare la Camera bassa mentre al Senato i repubblicani sembrano in grado di resistere. Del resto, le difficoltà politiche manifestate anche recentemente da Donald Trump sembrano ampiamente compensate dai positivi dati economici che confortano i sostenitori del presidente. Per tastare il clima della campagna il Tg è andato a Rocksprings, un villaggio rurale di un migliaio di anime che si trova nel Texas profondo. Qui la popolazione è di rigida fede repubblicana e la contea di Edwards ha massicciamente votato due anni fa, con oltre il 70% delle schede, per il miliardario newyorkese. Ma nonostante le diffidenze i candidati democratici hanno voluto sfidare l'ostilità dell'elettorato locale e si stanno impegnando a fondo nella speranza di strappare un seggio senatoriale ai rivali. E per farlo hanno messo in campo riconosciuti patrioti con un più o meno glorioso passato nell'esercito. Se sarà stata la strategia vincente ce lo diranno le urne il prossimo 6 novembre.