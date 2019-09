The Wall is going up very fast despite total Obstruction by Democrats in Congress, and elsewhere! pic.twitter.com/2nFIEFppho

Immigrazione, la Corte Suprema dà una mano a Trump 12 settembre 2019 - 11:19 La Corte suprema ha autorizzato l'amministrazione Trump ad applicare le nuove misure restrittive in ambito di immigrazione: per gli stranieri che hanno attraversato il confine con il Messico sarà quindi più complicato depositare una domanda d'asilo negli Stati Uniti. Sette dei nove giudici dell'alta corte hanno in sostanza negato l'effetto sospensivo ai ricorsi contro la nuova regolamentazione che costringe i migranti provenienti dall'America centrale a domandare protezione a un paese terzo prima di giungere alla frontiera meridionale degli Stati Uniti. La decisione segna un'importante vittoria per la Casa Bianca proprio mentre la sua politica migratoria viene contestata in diversi tribunali federali. L'Unione americana delle libertà civili (Aclu) e altre organizzazioni umanitarie criticano le nuove disposizioni ritenute da loro contrarie alla legge sia dal profilo sostanziale che procedurale. Appena 8 giorni dopo l'annuncio, a metà luglio, di nuove regole in tema di immigrazione, un giudice californiano aveva emesso un verdetto che bloccava la loro applicazione in tutto il paese. Un portavoce della Casa Bianca ha dichiarato che l'Amministrazione Trump era soddisfatta per la decisione della Corte Suprema che ha rigettato la sentenza "sbagliata" presa in prima istanza. Naturalmente la Corte suprema non è intervenuta sulla questione di fondo relativa alla legalità dei provvedimenti sulla politica d'asilo, che tocca da vicino decine di migliaia di persone straniere, ma Donald Trump potrà utilizzare questo successo parziale nel corso della campagna per le presidenziali del 2020. Sotto la pressione di Washington, che minacciava sanzioni sulle importazioni, il Messico ha dispiegato negli scorsi mesi 25'000 soldati lungo le sue frontiere per ostacolare il passaggio di migranti. "La frontiera sud è sempre più solida, a dispetto dell'ostruzione dei democratici", ha twittato l'esuberante presidente USA.