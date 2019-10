L'accelerazione impressa dal premier Conte sulla legge di bilancio, hanno commentato alcuni analisti, si è resa necessaria per stroncare sul nascere le fibrillazioni che stavano per manifestarsi all'interno della maggioranza M5S-Pd.

Ma la manovra contiene anche risorse e incentivi per l'economia verde (Green new deal) e l'ambito sociale: salgono a 600 milioni gli stanziamenti per le famiglie, in particolare per gli asili nido, e verrà abolito il superticket sanitario dal settembre 2020.

È prevista inoltre una stretta sull'evasione fiscale - con il carcere per i le infrazioni più gravi, su cui i 5S hanno insistito parecchio - e la riduzione della soglia per le transazioni in contanti da 3'000 a 2'000 euro (fino a 1'000 euro dal 2022). Nasce il piano "Italia Cashless che, senza penalizzare nessuno, incentiva l'utilizzo della moneta elettronica e i pagamenti digitali per favorire l'emersione dell'economia sommersa", ha esultato il premier Giuseppe Conte, che ha evocato il cosiddetto superbonus per coloro che pagano con carte di credito.

Si è protratto per tutta la notte l'esame della manovra finanziaria da 30 miliardi per il prossimo anno da parte del Consiglio dei ministri.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Definita nella notte la manovra per il 2020 16 ottobre 2019 - 16:18 Si è protratto per tutta la notte l'esame della manovra finanziaria da 30 miliardi per il prossimo anno da parte del Consiglio dei ministri. Nel testo messo presentato dal ministro dell'economia Roberto Gualtieri e approvato dopo sei ore di discussioni sono state reperite le risorse per evitare il temuto aumento di un punto percentuale dell'Iva, che era una delle priorità del governo giallo-rosso. Il pacchetto, composto dalla legge di bilancio e dal decreto fiscale ad essa collegato, è stato adottato contestualmente al documento programmatico che doveva essere inviato a Bruxelles entro la mezzanotte (ma Roma ha interpretato il termine con una certa elasticità). Numerose le novità concordate dai ministri che secondo il responsabile dell'economia avranno un effetto espansivo, oltre a un'indubbia connotazione ambientalista. Un elemento caratterizzante della finanziaria riguarda il cuneo fiscale (sgravio delle tasse sul lavoro) finanziato con 3 miliardi che consentirà di appesantire di circa 40 euro le buste paga dei salariati con redditi medio-bassi. È prevista inoltre una stretta sull'evasione fiscale - con il carcere per i le infrazioni più gravi, su cui i 5S hanno insistito parecchio - e la riduzione della soglia per le transazioni in contanti da 3'000 a 2'000 euro (fino a 1'000 euro dal 2022). Nasce il piano "Italia Cashless che, senza penalizzare nessuno, incentiva l'utilizzo della moneta elettronica e i pagamenti digitali per favorire l'emersione dell'economia sommersa", ha esultato il premier Giuseppe Conte, che ha evocato il cosiddetto superbonus per coloro che pagano con carte di credito. Ma la manovra contiene anche risorse e incentivi per l'economia verde (Green new deal) e l'ambito sociale: salgono a 600 milioni gli stanziamenti per le famiglie, in particolare per gli asili nido, e verrà abolito il superticket sanitario dal settembre 2020. L'accelerazione impressa dal premier Conte sulla legge di bilancio, hanno commentato alcuni analisti, si è resa necessaria per stroncare sul nascere le fibrillazioni che stavano per manifestarsi all'interno della maggioranza M5S-Pd.