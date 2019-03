Per i debitori senza o con insufficiente reddito, che non hanno reali possibilità di rimborsare i creditori, il governo propone una procedura di recupero a norma di legge, opportunamente controllata e seguita dal condono del debito residuo. In questo modo si vuole incoraggiare il debitore a svolgere un’attività che consenta il suo affrancamento dall'aiuto sociale e il conseguimento di un reddito che possa ridurre il passivo.

Su questa questione il governo aveva però già espresso l’intenzione di intervenire sulla base delle esperienze portate avanti con successo in altri paesi. In particolare Berna si prefigge di procedere su due piani. Da un lato vuole estendere la pratica, dove ricorrono i requisiti, dei concordati privati dichiarandoli obbligatori e consentendo così ai debitori di sanare autonomamente la loro posizione.

La proposta elaborata dal consigliere agli Stati socialista Claude Hêche ricorda che vi sono numerosi cittadini, molti dei quali giovani, che non potendo adempiere alle loro obbligazioni, subiscono pignoramenti delle loro entrate fino al minimo vitale senza alcuna prospettiva di rimediare in futuro a questa situazione. E le conseguenze sono drammatiche: esclusione sociale ed economica, problemi coniugali, difficoltà di trovare un alloggio o un lavoro, impossibilità di finanziare la formazione dei figli.

