Ma le voci su presunti appoggi illeciti di Mosca a formazioni di estrema destra in Europa sono persistenti. In Austria il vicecancelliere di estrema destra Hans-Christian Strache si è dimesso lo scorso maggio dopo la diffusione di un video in cui manifestava la sua disponibilità a ricevere fondi da parte di una falsa oligarca russa.

Intanto il sito d’informazione statunitense BuzzFeed ha sostenuto di essere in possesso di una registrazione audio “esplosiva” nel corso della quale si sentono uno stretto collaboratore di Matteo Salvini e altre cinque persone mentre stanno trattando un’intesa per dirottare in modo occulto decine di milioni di dollari provenienti dal petrolio russo verso la Lega.

“Abbiamo potuto constatare regolarmente che partiti orientati a destra, partiti populisti, hanno ricevuto in una forma o in un’altra sostegni dalla Russia”, ha precisato la cancelliera tedesca nel corso della tradizionale conferenza stampa estiva. “Ne ho sentito parlare – ha aggiunto Angela Merkel sul caso Lega – ma spetta all’Italia” fare luce su questo caso.

