Queste rivelazioni hanno avuto pesanti conseguenze in borsa per il social network che verso le 17:00 perdeva circa l'8.02%.

Circa 270'000 persone avevano scaricato questa applicazione che ha permesso ai suoi sviluppatori di accedere a diverse informazioni, anche quelle degli amici, raccogliendo così informazioni su circa 50 milioni di utenti. Informazioni che sonno state consegnate, violando le regole di Facebook, a Cambridge Analytica, che le avrebbe utilizzate in particolare durante la campagna presidenziale statunitense per influenzare gli elettori, inviando loro notizie, anche false, in modo mirato.

Secondo l'inchiesta realizzata da New York Times, The Observer e The Guardian, la Cambride Analytica avrebbe ottenuto i dati di 50 milioni di utenti di Facebook.

Facebook ha vissuto il suo peggiore giorno in borsa dal 2012 dopo le rivelazioni concernenti Cambridge Analytica, un'azienda specializzata in comunicazione strategica e analisi di dati che aveva lavorato per la campagna presidenziale di Donald Trump e avrebbe raccolto, e utilizzato, le informazioni personali di milioni di utenti del social network senza il loro consenso.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Caso Cambridge Analytica, Facebook nella bufera 19 marzo 2018 - 20:40 Facebook ha vissuto il suo peggiore giorno in borsa dal 2012 dopo le rivelazioni concernenti Cambridge Analytica, un'azienda specializzata in comunicazione strategica e analisi di dati che aveva lavorato per la campagna presidenziale di Donald Trump e avrebbe raccolto, e utilizzato, le informazioni personali di milioni di utenti del social network senza il loro consenso. Secondo l'inchiesta realizzata da New York Times, The Observer e The Guardian, la Cambride Analytica avrebbe ottenuto i dati di 50 milioni di utenti di Facebook. Le informazioni sarebbero servite per delineare il profilo di decine di milioni statunitensi e inviare loro inserzioni di carattere politico personalizzate. Facebook ha oscurato Cambridge Analytica venerdì scorso, tre anni dopo aver scoperto che aveva infranto le regole del social network acquistando illegalmente i dati raccolti dall'app 'thisisyourdigitallife', messa a punta dall'accademico russo-americano Aleksandr Kogan. Circa 270'000 persone avevano scaricato questa applicazione che ha permesso ai suoi sviluppatori di accedere a diverse informazioni, anche quelle degli amici, raccogliendo così informazioni su circa 50 milioni di utenti. Informazioni che sonno state consegnate, violando le regole di Facebook, a Cambridge Analytica, che le avrebbe utilizzate in particolare durante la campagna presidenziale statunitense per influenzare gli elettori, inviando loro notizie, anche false, in modo mirato. I giornali che hanno pubblicato la storia rimproverano a Facebook di aver permesso, anche se non attivamente, questa raccolta di dati tenendo poi nascosto, o quantomeno sottovalutando, quanto successo. Queste rivelazioni hanno avuto pesanti conseguenze in borsa per il social network che verso le 17:00 perdeva circa l'8.02%.