Ginevra, la lista elettorale al femminile 08 marzo 2018 - 20:44 Il prossimo 15 aprile si terranno le elezioni cantonali a Ginevra e tra le varie liste in lizza per rinnovare il parlamento ce n'è una formata esclusivamente da donne. Nel parlamento della progressista Ginevra siedono al momento 74 uomini e 26 donne. Una situazione che "La Liste", formata da 19 donne non affiliate a nessun partito, intende cambiare. L'obiettivo politico è chiaro: l'eliminazione delle discriminazioni di genere in tutte le loro sfaccettature. È risaputo che in questo ambito in Svizzera c'è ancora molto da fare. +Parità salariale, i tempi si allungano "Ginevra è stato nel 1961 il terzo cantone a dare il diritto di voto alle donne", ha detto in una recente intervista al quotidiano La Tribune de Genève Manuela Honegger, iniziatrice della lista, "e oggi può diventare ancora un nuovo modello per l'uguaglianza". Honegger ha spiegato che la volontà di creare questa lista è dovuta agli eventi "straordinari" che hanno caratterizzato il 2017 fra i quali la lotta alle molestie sessuali o il rifiuto da parte del popolo elvetico a un aumento dell'età pensionabile per le donne.