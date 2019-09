Deal, no deal e back-stop. Nuovi premier e negoziati con Bruxelles. Discussioni infiammate a Westminster e defezioni di partito. Elezioni generali in vista. La questione Brexit sembra complicarsi sempre di più. "Order!", esclamerebbe lo speaker del parlamento britannico. E allora, facciamo ordine. Ricapitoliamo qui, con il corrispondente a Londra della Radiotelevisione svizzera, i punti essenziali dell'intricato divorzio del Regno Unito dall'UE.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Il punto sulla Brexit 06 settembre 2019 - 21:01 Deal, no deal e back-stop. Nuovi premier e negoziati con Bruxelles. Discussioni infiammate a Westminster e defezioni di partito. Elezioni generali in vista. La questione Brexit sembra complicarsi sempre di più. "Order!", esclamerebbe lo speaker del parlamento britannico. E allora, facciamo ordine. Ricapitoliamo qui, con il corrispondente a Londra della Radiotelevisione svizzera, i punti essenziali dell'intricato divorzio del Regno Unito dall'UE.