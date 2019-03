Come sta l'italiano in Svizzera? Bene, ma potrebbe stare molto meglio. Per il romancio, invece, sforzi politici importanti sarebbero necessari.

Un rapporto dettagliato sulla situazione, stilato dalla delegata per il plurilinguismo Nicoletta Mariolini, è atteso forse entro la fine di quest'anno. I promotori dell'italianità lo attendono con impazienza e intanto chiedono a gran voce che si faccia qualcosa per rinforzare l'italiano nell'amministrazione federale, resta da vedere se qualcuno capirà quello che dicono.

Anche la quota di francofoni è all'interno dei rispettivi valori di riferimento (21,5% - 23,5%), mentre quella dei tedescofoni è leggermente al di sopra (valori di riferimento per il tedesco: 68,5% - 70,5%). Il personale di lingua romancia, invece, è al di sotto (valori di riferimento per il romancio: 0,5%-1%).

Secondo il rapporto sulla gestione del personaleLink esterno adottato la scorsa settimana dal governo, il tasso del 6,6% di italofoni raggiunge comunque i valori di riferimento (obiettivi della Strategia per il personale 2016-2019Link esterno ), fissati per questa lingua tra il 6,5% e l'8,5%.

I francofoni che lavorano nell'amministrazione sono in aumento, al 22,1% (21,7% nel 2017), mentre i romanci sono rimasti pressoché stabili allo 0,4% (0,3% nel 2017). I germanofoni sono il 70,8% del totale, anche loro in diminuzione dal 71% del 2017 e il 71,4% del 2015.

"La Confederazione provvede a un'equa rappresentanza delle comunità linguistiche nelle autorità federali". Così recita la legge sulle lingue nazionali Link esterno entrata in vigore il 1 gennaio 2010. Tuttavia, il numero di italofoni è in diminuzione nell'amministrazione federale.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

L'amministrazione svizzera è sempre meno italofona 19 marzo 2019 - 10:48 La percentuale di italofoni nel personale dell'amministrazione federale si attesta nel 2018 al 6,6%, in diminuzione rispetto al 7% dei tre anni precedenti. Benché superiore alla quota minima auspicata del 6,5%, nella maggior parte dei Dipartimenti la percentuale di chi parla l'italiano è ancora più bassa. "La Confederazione provvede a un'equa rappresentanza delle comunità linguistiche nelle autorità federali". Così recita la legge sulle lingue nazionali entrata in vigore il 1 gennaio 2010. Tuttavia, il numero di italofoni è in diminuzione nell'amministrazione federale. Dal 2015 al 2017 la loro quota è rimasta stabile al 7%, ma nel 2018 si è abbassata al 6,6%. Secondo le più recenti statistiche, l'italiano è la lingua principale per l'8,2% della popolazione. I francofoni che lavorano nell'amministrazione sono in aumento, al 22,1% (21,7% nel 2017), mentre i romanci sono rimasti pressoché stabili allo 0,4% (0,3% nel 2017). I germanofoni sono il 70,8% del totale, anche loro in diminuzione dal 71% del 2017 e il 71,4% del 2015. Secondo il rapporto sulla gestione del personale adottato la scorsa settimana dal governo, il tasso del 6,6% di italofoni raggiunge comunque i valori di riferimento (obiettivi della Strategia per il personale 2016-2019), fissati per questa lingua tra il 6,5% e l'8,5%. Anche la quota di francofoni è all'interno dei rispettivi valori di riferimento (21,5% - 23,5%), mentre quella dei tedescofoni è leggermente al di sopra (valori di riferimento per il tedesco: 68,5% - 70,5%). Il personale di lingua romancia, invece, è al di sotto (valori di riferimento per il romancio: 0,5%-1%). Tuttavia, se si guarda alla distribuzione di italofoni nei vari Dipartimenti, la situazione è meno rosea per chi si esprime principalmente nell'idioma del Belpaese. Si nota infatti un'alta concentrazione di personale di lingua italiana nella Cancelleria federale, dove si trovano i servizi linguistici centrali (che devono tradurre i documenti ufficiali nelle lingue nazionali) e nel Dipartimento federale delle finanze, da cui dipende l'Amministrazione federale delle dogane, caratterizzata da un numero importante di italofoni (l'Italia è il paese con il quale la Svizzera condivide il confine più lungo). Nel resto dei dipartimenti la loro quota è al di sotto dei valori di riferimento. Un rapporto dettagliato sulla situazione, stilato dalla delegata per il plurilinguismo Nicoletta Mariolini, è atteso forse entro la fine di quest'anno. I promotori dell'italianità lo attendono con impazienza e intanto chiedono a gran voce che si faccia qualcosa per rinforzare l'italiano nell'amministrazione federale, resta da vedere se qualcuno capirà quello che dicono.