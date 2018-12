L'intenzione è anche di ridare vita ai club in un'epoca in cui si scia poco insieme, poiché domina l'individualità.

Rinasce in Engadina il memorabile Club 8848 21 dicembre 2018 - 10:35 Sarà rilanciato, in Engadina, un particolare club sciistico del quale, negli anni Settanta, fecero parte l'ultimo scià di Persia e il primo ministro canadese Pierre Trudeau. Gli iscritti dovevano superare una prova davvero impegnativa: in un certo senso, scalare l'Everest. Il nome di allora era "Club 8847 Piz Lagalb – Mount Everest". Fondato per attirare l'attenzione, e più persone, sulle piste engadinesi, proponeva una sfida a chi voleva diventarne membro: raggiungere la cima del Piz Lagalb, indossare gli sci e percorrere la discesa, più volte in un giorno, fino a coprire gli 8847 di altezza dell'Everest. Coerentemente con il dato più attuale, il nuovo Club si chiamerà "8848". Sciolto alla fine degli anni Ottanta, ripartirà per dare nuova attrattiva a questo impianto sciistico sul Passo del Bernina il cui futuro, appena due anni fa, era incerto. Nelle intenzioni della presidente Martina Walther, però, questo revival [guarda le immagini d'epoca nel servizio della RSI, qui sotto] non ha solo fini di marketing. L'intenzione è anche di ridare vita ai club in un'epoca in cui si scia poco insieme, poiché domina l'individualità.