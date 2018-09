Degli hacker sono riusciti a sfruttare una falla nello strumento del social media chiamato "visualizza come", che permette di controllare come viene visto il proprio profilo da un altro utente, ha dichiarato Facebook.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Facebook, attaccati 50 milioni di account 28 settembre 2018 - 19:34 Facebook ha annunciato venerdì di aver scoperto una falla di sicurezza che riguarderebbe circa 50 milioni di account che sono potenzialmente finiti sotto il controllo di pirati informatici. Degli hacker sono riusciti a sfruttare una falla nello strumento del social media chiamato "visualizza come", che permette di controllare come viene visto il proprio profilo da un altro utente, ha dichiarato Facebook. Il problema "è stato risolto", hanno annunciato i responsabili della sicurezza della piattaforma, indicando tuttavia di non sapere ancora se sia stato fatto un uso improprio di eventuali dati rubati, né chi siano gli autori di questo attacco informatico. Gli utenti toccati hanno dovuto effettuare nuovamente il log-in. La gravità di quanto successo deve dunque ancora essere determinata, ma in seguito all'annuncio le azioni del social hanno perso il 3%. La fiducia degli utenti si era recentemente incrinata dopo i diversi scandali legati all'uso di dati personali all'insaputa degli utenti o ancora la diffusione di post finti destinati ad influenzare le ultime elezioni statunitensi.