Temporali di notevole entità sono stati registrati anche nella Svizzera orientale, indica MeteoNews. Nel comune di Amriswil (Turgovia) sono caduti 76 litri di acqua per chilometro quadrato, il che rappresenta oltre la metà delle piogge attese per l'intero mese di giugno.

Nessuno è rimasto ferito dalle intemperie. "A nostra conoscenza, per il momento non sono state usate ambulanze", ha dichiarato il capo della protezione della popolazione Damien Scheder.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Continua il maltempo nella Svizzera francese 13 giugno 2018 - 11:42 Dopo il canton Vaud, le forti piogge si sono abbattute la scorsa notte sul canton Giura. Stando a quanto indicato oggi dalla polizia cantonale, sono caduti 76 millimetri di acqua in tre ore a Movelier, vicino al confine francese. Nei distretti di Delémont e di Porrentruy alcuni edifici e cantine sono stati inondati. La regione maggiormente colpita dalle intense precipitazioni è quella fra Courroux e Vicques, si legge in un comunicato. Il torrente Scheulte è tracimato, complicando le operazioni di pompaggio. È uscita dagli argini anche la Vendline, nei pressi del comune di Bonfol. Diverse strade sommerse dall'acqua sono state chiuse alla circolazione. Più di 100 i pompieri impegnati sul campo, precisa la polizia giurassiana. Nessuno è rimasto ferito dalle intemperie. "A nostra conoscenza, per il momento non sono state usate ambulanze", ha dichiarato il capo della protezione della popolazione Damien Scheder. Temporali di notevole entità sono stati registrati anche nella Svizzera orientale, indica MeteoNews. Nel comune di Amriswil (Turgovia) sono caduti 76 litri di acqua per chilometro quadrato, il che rappresenta oltre la metà delle piogge attese per l'intero mese di giugno. Forti acquazzoni sono ancora previsti stamane, aggiunge MeteoNews, ma nella seconda parte di giornata la situazione dovrebbe calmarsi.