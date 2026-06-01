PIL del primo trimestre in crescita, ma inferiore a prima stima

Keystone-SDA

Nel primo trimestre di quest'anno il prodotto interno lordo (PIL) svizzero - al netto degli eventi sportivi - è cresciuto dello 0,4%, dopo lo 0,2% dei tre mesi precedenti. Lo ha comunicato stamattina la Segreteria di Stato dell'economia (Seco).

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(Keystone-ATS) Si tratta di una revisione al ribasso della stima flash effettuata a circa 45 giorni dalla fine del trimestre (+0,5%), sulla base di dati aggiornati.

La creazione di valore del settore industriale (+1,3 %) ha fatto registrare un forte incremento dopo diversi trimestri caratterizzati da un andamento moderato, si legge nella nota. L’industria manifatturiera (+1,5 %) si è rivelata un pilastro della crescita. Il ramo della chimico-farmaceutica (-3,4%) ha invece fatto registrare un andamento negativo.

Nel settore dei servizi (+0,2%) la dinamica è rimasta modesta, con andamenti divergenti tra i singoli comparti. Positivi sono risultati in particolare trasporti (+1,9%) e servizi finanziari (+1,3%). Il commercio (-0,8%) ha chiuso in rosso.

Diverse categorie del commercio al dettaglio hanno registrato una flessione; inoltre, il clima mite ha limitato il fabbisogno di riscaldamento. Anche il settore alberghiero e della ristorazione, complice il rallentamento del numero di pernottamenti di ospiti nazionali ed esteri, ha registrato una contrazione (-0,6%) della creazione di valore.