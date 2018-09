Ieri, invece, afferma il soccorritore, l'ondata di piena è arrivata all'improvviso e il livello del torrente ha raggiunto "i due metri, due metri e mezzo. E - ricorda Franzese - era impossibile accorgersene perché in quel tratto non stava nemmeno piovendo".

Una parte degli escursionisti era riuscita a mettersi in salvo su alcune rocce e a poco a poco sono stati recuperati. Tra di loro anche una bimba in ipotermia che è stata portata nell'ospedale di Cosenza in elicottero.

La gola nella quale si trovavano le vittime in alcuni punti era larga solo quattro metri, ha spiegato il capo della Protezione civile calabrese Carlo Tansi, e questo ha fatto sì che l'acqua accelerasse considerevolmente. La forza della corrente ha trascinato gli escursionisti per chilometri e ha reso in seguito molto difficoltosi i soccorsi.

In precedenza durante la giornata una delle persone rimaste ferite gravemente era deceduta nell'ospedale di Cosenza portando a 10 il numero dei morti accertati. Un primo bilancio fornito martedì mattina faceva stato di 11 persone decedute, ma è stato in seguito corretto.

Tre giovani pugliesi di cui non si aveva notizia sono infatti stati rintracciati e sono in buone condizioni. I tre si erano accampati in una località a monte della zona del disastro, dove i cellulari non hanno campo.

Le ricerche sono andate avanti per tutta la notte e la giornata di martedì nella zona delle Gole del Raganello, in Calabria, nel Parco nazionale del Pollino.

