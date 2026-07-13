Piemonte senza acqua, chiede aiuto a Valle d’Aosta e Canton Ticino

Keystone-SDA

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"Non possiamo aspettare nemmeno un minuto e siamo al lavoro con la Regione Valle d'Aosta e il Canton Ticino per chiedere di aumentare la fornitura di acqua che viene immessa in Piemonte per l'uso agricolo".

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(Keystone-ATS) Lo afferma il governatore Alberto Cirio, che oggi ha riunito in Regione il Tavolo per l’emergenza idrica.

“Il caldo e l’assenza di piogge – sottolinea Ciro – stanno determinando un’emergenza da affrontare con attenzione soprattutto per quanto riguarda l’agricoltura. Un centinaio di Comuni hanno già fatto ordinanze per regolare la gestione dell’acqua potabile, e in montagna ci sono località in cui intervengono le autobotti”.

“Monitoriamo giorno dopo giorno la situazione, pronti – rimarca Cirio – ad avviare la richiesta dello stato di emergenza se non dovessero migliorare le condizioni meteorologiche, in accordo con le altre Regioni che vivono la nostra stessa situazione, per dare i ristori necessari”.

Le precipitazioni medie di giugno sul bacino del Po presentano un deficit del 36% rispetto alla media mensile storica 1991-2020, è emerso dal Tavolo al quale erano presenti gli assessori all’Agricoltura Paolo Bongioanni, alla Montagna Marco Gallo, e all’Ambiente Matteo Marnati, i rappresentanti di Arpa, associazioni agricole, parchi e aree protette, consorzi idrici, Anbi, Prefetture, Città Metropolitana di Torino e Province, enti di governo e i gestori del Servizio idrico integrato e delle reti idriche.

Le temperature per contro sono state di 3,5 gradi superiori alla media. Le risorse idriche superficiali sono ridotte del 37% rispetto alla media del periodo. E nella prima decade di luglio gran parte delle sezioni idrometriche considerate presentano deficit superiori al 40%. Il Po a Isola Sant’Antonio ha registrato una portata media inferiori del 75% rispetto allo storico.