Un centro di noleggio e lavaggio di stoviglie in melamina, per evitare l'impiego di piatti e bicchieri in plastica monouso negli eventi pubblici che prevedono cibi e bevande. È il nuovo servizio offerto da un'azienda del Luganese che si occupa di smaltimento dei rifiuti. È una prima a sud delle Alpi, la terza in Svizzera.





Il vero cuore dell'azienda è la grande lavastoviglie. (RSI-SWI)

Dal 2021, nell'Unione Europea, saranno vietati piatti, posate e cannucce in plastica monouso, nonché le tazze e i contenitori per alimenti in polistirolo espanso, come quelli distribuiti in alcuni fast food.

In Svizzera, per contrastare l'inquinamento da plastiche, si punta invece per ora sulle misure volontarie della grande distribuzione (imballaggi e sacchetti per la spesa) e degli organizzatori di eventi, i quali hanno iniziato a proporre stoviglie riutilizzabili, ad esempio bicchieri in vetro o plastica lavabile sui quali gli avventori pagano una piccola cauzione che viene restituita alla riconsegna.

È così che un'azienda di Lamone ha deciso di mettere a noleggio bicchieri, piatti e posate in melamina, automatizzando il processo: i clienti possono ritirare e restituire le stoviglie 365 giorni l'anno in piena autonomia.

L'offerta comprende anche il tradizionale tazzino ticinese [cfr.video]. Ma il vero punto forte dell'azienda è l'enorme lavastoviglie. Il prezzo forfettario noleggio+pulizia toglie agli organizzatori anche l'ultimo pensiero.





(1) Servizio del Quotidiano sul primo centro a sud delle Alpi di noleggio e lavaggio di stoviglie in melamina

L'impresa, partita a inizio anno con un investimento di un milione di franchi, impiega sei persone.

tvsvizzera.it/ri con RSI (Quotidiano del 13.02.2020)

