Le finiture interne sono fatte con i materiali più pregiati: marmo, legno e pitture decorative. E non è finita: i lampadari sono fatti di vetro di Murano... e tanto tanto ancora. Guardate il servizio per farvi un'idea.

Più di una chiesa, il complesso inaugurato sembra un hotel di gran lusso. Davanti all'imponente struttura si trova una piazza enorme realizzata in marmo e travertino. VI sono poi aree verdi, aiuole fiorite e ulivi secolari. Gli esterni sono in granito sardo con vetrate decorative.

Tra le tanche chiese cristiane, a Roma mancava solo quella della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni, meglio conosciuta come la chiesa dei mormoni. Il tempio inaugurato a Roma è un enorme e sontuoso edificio, sorge a ridosso del Grande Raccordo Anulare. I mormoni hanno ora - dopo sette anni di lavori - un quartier generale in Italia, il più grande in Europa.

È stato inaugurato alla periferia di Roma il Tempio della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni (mormoni). Si tratta del primo tempio di questo genere in Italia e in Europa, per accogliere questa comunità che solo nella città eterna conta circa cinquemila aderenti.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

La nuova sfarzosa chiesa dei mormoni a Roma 28 gennaio 2019 - 21:05 È stato inaugurato alla periferia di Roma il Tempio della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni (mormoni). Si tratta del primo tempio di questo genere in Italia e in Europa, per accogliere questa comunità che solo nella città eterna conta circa cinquemila aderenti. Tra le tanche chiese cristiane, a Roma mancava solo quella della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni, meglio conosciuta come la chiesa dei mormoni. Il tempio inaugurato a Roma è un enorme e sontuoso edificio, sorge a ridosso del Grande Raccordo Anulare. I mormoni hanno ora - dopo sette anni di lavori - un quartier generale in Italia, il più grande in Europa. Più di una chiesa, il complesso inaugurato sembra un hotel di gran lusso. Davanti all'imponente struttura si trova una piazza enorme realizzata in marmo e travertino. VI sono poi aree verdi, aiuole fiorite e ulivi secolari. Gli esterni sono in granito sardo con vetrate decorative. Le finiture interne sono fatte con i materiali più pregiati: marmo, legno e pitture decorative. E non è finita: i lampadari sono fatti di vetro di Murano... e tanto tanto ancora. Guardate il servizio per farvi un'idea.