Pernottamenti nei Grigioni, cifra migliore degli ultimi 15 anni

Keystone-SDA

L'anno scorso nel canton Grigioni sono stati registrati 5,68 milioni di pernottamenti. Si tratta della cifra migliore degli ultimi 15 anni secondo Grigioni vacanze. La destinazione che ha registrato l'aumento più marcato: San Bernardino, Mesolcina e Calanca.

(Keystone-ATS) Il numero di pernottamenti è aumentato del 2,8% rispetto all’anno precedente, ha scritto oggi Grigioni vacanze in un comunicato. Si tratta del miglior risultato dal 2010, quando nel Cantone si contarono 5,8 milioni di pernottamenti.

L’aumento rispetto al 2019, l’ultimo anno prima della pandemia, è dell’8%. La durata media del soggiorno, pari a 2,57 notti, è oggi nettamente inferiore rispetto al passato, continua la nota.

Moesano in forte crescita

Le due destinazioni Engadin St. Moritz (1,77 milioni) e Davos Klosters (1 milione) registrano quasi la metà di tutti i pernottamenti. L’aumento più marcato dei pernottamenti è stato registrato in Mesolcina e Val Calanca con una crescita del 31,6% rispetto al 2024, superando quota 34’000. In generale anche le altre destinazioni turistiche grigionesi hanno registrato un andamento positivo: Surselva e Valposchiavo dell’8,5%, Bergün Filisur dell’8,1%, Coira del 7,3%, Val Surses del 6,7%, Flims Laax del 3,5%, Bregaglia Engadin del 2,8%.

Solo quattro le destinazioni in calo, ovvero Arosa, la Bündner Herrschaft, Lenzerheide e Vals.

In aumento gli ospiti dal Giappone e dall’India

Il 63% dei pernottamenti è stato registrato da ospiti provenienti dalla Svizzera. Di questi, uno su cinque proviene dal Canton Zurigo.

Attualmente, però, il turismo nei Grigioni è trainato dagli ospiti stranieri. Si registra una crescente domanda di viaggiatori provenienti dagli Stati Uniti, dal Regno Unito, dal Brasile, dagli Emirati Arabi Uniti e dalla Cina. Dal Giappone e dall’India si osserva la maggior percentuale di crescita, ovvero del 30%.

Rimangono tuttavia incerte le evoluzioni globali, soprattutto quelle economiche, che potrebbero avere un impatto diretto e immediato sul settore turistico.