L'italiano parlato in Svizzera è molto più permeabile al tedesco e al francese. Inoltre, il contesto politico e istituzionale è diverso da quello della vicina Penisola. Per questo, "in Svizzera ci sono parole che descrivono concetti che in Italia non esistono".

L'italiano parlato in Svizzera ha le sue peculiarità, alcune delle quali sono però "più peculiari di quelle che si riscontrano in altre regioni italiane", si legge nella prefazione dello 'Svizzionario'Link esterno , un piccolo dizionario dei cosiddetti "elvetismi".

"Passami il natel, che voglio comandare un paio di ghette in azione". Non avete capito niente? Non preoccupatevi. Se vivete a sud di Chiasso e non avete nessun tipo di rapporto con la Svizzera, è normale.

In Svizzera circa l'8% della popolazione parla italiano. Un italiano che però, per alcuni suoi termini, può essere di difficile comprensione.

L'italiano parlato in Svizzera ha le sue peculiarità, alcune delle quali sono però "più peculiari di quelle che si riscontrano in altre regioni italiane", si legge nella prefazione dello 'Svizzionario', un piccolo dizionario dei cosiddetti "elvetismi".

L'italiano parlato in Svizzera è molto più permeabile al tedesco e al francese. Inoltre, il contesto politico e istituzionale è diverso da quello della vicina Penisola. Per questo, "in Svizzera ci sono parole che descrivono concetti che in Italia non esistono".

Vi sono infine delle "creazioni uniche e originali […], spia dell'esistenza di un laboratorio linguistico vivace e vitale". Volete imparare lo 'svizzero'? Dopo avere spiegato il significato della parola "azione" (per rivedere il video cliccate qui), Barbara Buracchio rievoca un termine che le sta causando ancora qualche trauma...