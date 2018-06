Ma anche in Ticino e nei Grigioni ci sono iniziative per invertire un trend che rischia di veder morire alcune regioni discoste. Reportage di Falò dal Vallese a Corippo, passando dall’Onsernone fino alla Calanca. Ospiti in studio Nicola Pini, deputato in Gran Consiglio e manager regionale della valle Onsernone e Odis Barbara De Leoni sindaco di Acquarossa.

Venite a vivere da noi, vi paghiamo Antonio Ferretti e Marco Dalla Fiore, Falò (RSI) 15 aprile 2018 - 09:15 Per lottare contro lo spopolamento delle periferie montane si escogitano sempre nuove strategie. C’è chi punta sulla riconversione turistica, chi sull’immobiliare a prezzi stracciati e chi arriva alla soluzione più radicale: pagare delle giovani famiglie per andare a vivere là dove c’è un’inarrestabile emorragia di cittadini. Il paese di Albinen, in Vallese, offre 25'000 franchi per adulto, la località di Lerici in Liguria dona 200 euro mensili per pagare l’affitto. Ma anche in Ticino e nei Grigioni ci sono iniziative per invertire un trend che rischia di veder morire alcune regioni discoste. Reportage di Falò dal Vallese a Corippo, passando dall’Onsernone fino alla Calanca. Ospiti in studio Nicola Pini, deputato in Gran Consiglio e manager regionale della valle Onsernone e Odis Barbara De Leoni sindaco di Acquarossa.