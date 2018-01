Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Mi hanno messo in zona rossa Antonio Ferretti e Marco Dalla Fiore 27 gennaio 2018 - 15:35 Viaggio della trasmissione della Radiotelevisione svizzera Falò nelle "zone rosse" del canton Ticino e dei Grigioni, quindi dove il pericolo di frane e valanghe è considerato più marcato. Quali sono le regole giuste per convivere con i pericoli naturali? Villaggi evacuati per il pericolo di valanghe, in Svizzera non succedeva da anni. Quest’inverno eccezionale ci ricorda che la natura può farsi minacciosa all'improvviso. Per convivere con il rischio abbiamo colorato le carte geografiche, dove sono rosse la minaccia è grande e la legge tende a fare in modo che non si ci abiti. Eppure ci sono strade e case anche nelle zone rosse; e ci sono luoghi dove il pericolo sembra davvero remoto. E allora si discute: è giusto demolire la pista di hockey della Valascia, ad Ambrì, per pericolo di valanghe? Si tratta di prudenza giustificata o di eccessivo allarmismo?