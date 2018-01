Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

La riforma Trump si riflette sui conti di UBS 22 gennaio 2018 - 16:41 L’UBS ha chiuso i conti dello scorso anno con un utile netto di 1,16 miliardi di franchi, in calo rispetto al 2016 quando maturò benefici per 3,2 miliardi. Sull’esercizio passato si riflette la pesante perdita, di origine essenzialmente contabile, cumulata nel quarto trimestre, pari a 2,22 miliardi (+636 milioni nel 2016), dovuta alla riforma fiscale approvata negli Stati Uniti che ha abolito alcune agevolazioni tributarie. Più precisamente, indica una nota, il principale gruppo bancario elvetico viene penalizzato dalla svalutazione di 2,86 miliardi sugli attivi differiti d'imposte negli USA a causa della riduzione dell'aliquota fiscale dal 35% al 21% per le società. Senza questa svalutazione l’utile si sarebbe attestato a 641 milioni di franchi tra ottobre e dicembre e l'utile netto annuale avrebbe fatto un balzo del 26%. La notizia dei risultati 2017 ha fatto perdere quota al titolo azionario della banca, nonostante questa possa vantare un utile ante imposte di 6,3 miliardi. Il ceo Sergio Ermotti ha comunque annunciato un aumento dei dividendi a 65 centesimi per azione e un acquisto di proprie azioni sul mercato allo scopo di spingere le quotazioni sui mercati finanziari. Anche Credit Suisse aveva comunicato in dicembre che avrebbe registrato una svalutazione di 2,3 miliardi di franchi nel corso del quarto trimestre per gli stessi motivi addotti da UBS.