Il test non è però disponibile per tutti. Ha accesso al drive-in solo chi ha ricevuto tale permesso dal proprio medico.

I tamponi sono poi inviati a un laboratorio lucernese incaricato delle analisi di depistaggio. La struttura rimarrà attiva "per tutto il tempo necessario", comunicano le autorità, e non si esclude ne vengano aperte altre nel cantone.

Qui degli impiegati dei servizi sanitari a domicilio hanno iniziato giovedì ad effettuare i "tamponi" attraverso il finestrino della vettura, senza bisogno che la persona lasci il veicolo. In questo modo, è possibile per un addetto effettuare dieci prelievi in un'ora, un ritmo molto più elevato di quanto sarebbe possibile in una struttura ospedaliera.

Il covid-19 si sta diffondendo anche in Svizzera. Con quali conseguenze per la società?

All'inizio era una curiosità sudcoreana, poi è stato il turno della Germania e degli Stati Uniti, Paese campione nel settore dei servizi erogati direttamente nei veicoli. Ora il test per il cronavirus "drive-in" approda anche in Svizzera.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Coronavirus, il test "drive-in" arriva a Lucerna 26 marzo 2020 - 21:07 Le autorità lucernesi hanno aperto giovedì un "drive-in" che permette a chi vi si reca di effettuare il test di depistaggio per il nuovo coronavirus. All'inizio era una curiosità sudcoreana, poi è stato il turno della Germania e degli Stati Uniti, Paese campione nel settore dei servizi erogati direttamente nei veicoli. Ora il test per il cronavirus "drive-in" approda anche in Svizzera. L'installazione, che doveva sorgere inizialmente nel cortile di una scuola, è stata poi invece aperta nella zona dell'Allmend, un sito per grandi eventi alla periferia del capoluogo, vicino allo stadio di calcio. Molto più rapido Qui degli impiegati dei servizi sanitari a domicilio hanno iniziato giovedì ad effettuare i "tamponi" attraverso il finestrino della vettura, senza bisogno che la persona lasci il veicolo. In questo modo, è possibile per un addetto effettuare dieci prelievi in un'ora, un ritmo molto più elevato di quanto sarebbe possibile in una struttura ospedaliera. I tamponi sono poi inviati a un laboratorio lucernese incaricato delle analisi di depistaggio. La struttura rimarrà attiva "per tutto il tempo necessario", comunicano le autorità, e non si esclude ne vengano aperte altre nel cantone. Il test non è però disponibile per tutti. Ha accesso al drive-in solo chi ha ricevuto tale permesso dal proprio medico.