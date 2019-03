Il loro impegno non è retribuito, perlomeno non in senso stretto. "Qui si parla di lavoro di pubblica utilità e per legge è gratuito", ricorda il capo dell'Amministrazione penitenziaria Francesco Basentini, "serve ad azzerare o annullare del tutto il debito che il detenuto ha creato con la società consumando il reato".

Un lavoro vero e proprio che per qualcuno [guarda le interviste nel video sotto] potrebbe anche rivelarsi un investimento per il futuro.

Il corrispondente dalla capitale italiana del TelegiornaleLink esterno della Radiotelevisione svizzera ha seguito una loro giornata fin dall'uscita, di primo mattino, dal carcere di Rebibbia, da dove una navetta li porta in centro per un intervento sulle caditoie intasate di via Valle Aurelia.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Detenuti al lavoro su buche e tombini 12 febbraio 2019 - 22:55 Da due settimane, una squadra di una trentina di detenuti si occupa di manutenzione delle strade di Roma, nell'ambito di un progetto sociale che mira a risolvere i ricorrenti problemi di buche e allagamenti, dando al contempo ai partecipanti un'occasione di reinserimento. Il corrispondente dalla capitale italiana del Telegiornale della Radiotelevisione svizzera ha seguito una loro giornata fin dall'uscita, di primo mattino, dal carcere di Rebibbia, da dove una navetta li porta in centro per un intervento sulle caditoie intasate di via Valle Aurelia. A partecipare al progetto –"che ti rimette nel mondo della realtà", spiega uno di loro, e ti fa "sentire utile" -sono detenuti socialmente non pericolosi e ai quali rimane poco da scontare. Un lavoro vero e proprio che per qualcuno [guarda le interviste nel video sotto] potrebbe anche rivelarsi un investimento per il futuro. Il loro impegno non è retribuito, perlomeno non in senso stretto. "Qui si parla di lavoro di pubblica utilità e per legge è gratuito", ricorda il capo dell'Amministrazione penitenziaria Francesco Basentini, "serve ad azzerare o annullare del tutto il debito che il detenuto ha creato con la società consumando il reato".