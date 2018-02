Diritto d'autore

Lavoro, in Germania la settimana di 28 ore 07 febbraio 2018 - 21:25 Il sindacato tedesco Ig Metall ha raggiunto nella notte di mercoledì un accordo pilota per la settimana di 28 ore nel Baden-Wuerttenberg per circa 900 mila dipendenti del settore metallurgico ed elettrico. Per poter far fronte al dovere di assistenza di bambini e anziani, o parenti malati, ogni dipendente con almeno due anni di servizio ha il diritto di chiedere la riduzione dell'orario lavorativo per un periodo da 6 a 24 mesi e tornare in seguito, se vuole, al tempo pieno di 35 ore. Per ottenere l'accordo pilota raggiunto a Stoccarda, il sindacato che rappresenta l'industria siderurgica ed elettrica si era mobilitato nelle scorse settimane ed era arrivato a proclamare uno sciopero di 24 ore. A livello nazionale, il comparto ha 3,9 milioni di addetti. Ig Metall, vicino ai socialdemocratici, è il più grande sindacato europeo. Ci si aspetta un'estensione dell'intesa dal Land all'intera Germania. Le imprese, da parte loro, hanno invece ottenuto di poter aumentare da 35 a 40 ore la settimana per chi vuole lavorare di più (e guadagnare di più). La Germania è un paese in crescita e con una disoccupazione ai minimi dalla riunificazione.