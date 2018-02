Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Troppi droni in cielo, ecco come abbatterli 08 febbraio 2018 - 19:21 Neutralizzare i piccoli droni in modo semplice, rapido ed efficace: è quanto promette un'azienda grigionese che ha sviluppato un'apposita pistola. L'arma lancia una rete - fino a circa 50 metri di distanza - che si impiglia nei rotori, provocando la caduta dell'apparecchio. Il sistema, sviluppato dalla Droptec, società filiale del gruppo Polycontact, è pensato per le forze di polizia, come pure per l'impiego in carceri. Il primo utilizzo operativo è avvenuto durante l'ultimo Forum economico mondiale (WEF) di Davos, ha confermato Tom Lardelli, comproprietario di Droptec, che non ha potuto però fornire dettagli al riguardo. Non è quindi noto se Dropster - questo il suo nome - sia stato già impiegato in modo effettivo. Per quanto riguarda i droni che si trovano oltre il raggio d'azione di 50 metri, Lardelli spiega che vi sono altri sistemi efficaci di neutralizzazione: in ambito ravvicinato Droptec è però l'unico a proporre una soluzione. La pistola, dotata anche di un apposito mirino, spara ad alta velocità una rete, cosa che permette, secondo l'azienda produttrice, di bloccare anche bersagli in movimento. Secondo Droptec il sistema è caratterizzato da un'elevata mobilità, facilità di utilizzo e costi contenuti. L'impresa offre anche corsi di formazione.