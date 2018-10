Nella prima metà di giugno, le Guardie di confine hanno fermato a Kreuzlingen, nel canton Turgovia, un'automobile con targhe rumene che trasportava in un rimorchio 12 biciclette, in parte elettriche, risultate rubate.

Acciuffati ladri di e-bike tra Svizzera e Italia 20 giugno 2018 - 09:20 La polizia cantonale ticinese e le Guardie di confine hanno sgominato una banda di ladri di biciclette, che rubavano e-bike in Ticino per rivenderle in Italia. L'indagine ha portato al fermo di uno degli autori dei furti. L'uomo si trova in detenzione preventiva da oltre un mese, dopo essere stato bloccato su un treno diretto in Lombardia. Le forze dell'ordine, si legge in una nota, hanno identificato anche altre tre persone. Si muovevano come normali pendolari. Le biciclette elettriche sottratte sono in totale 25, per un valore di 100 mila franchi. Già lo scorso anno si era assistito a un aumento dei furti di questo tipo di 'due ruote', sia sulle strade che in stabili privati. Anche alla frontiera nord Nella prima metà di giugno, le Guardie di confine hanno fermato a Kreuzlingen, nel canton Turgovia, un'automobile con targhe rumene che trasportava in un rimorchio 12 biciclette, in parte elettriche, risultate rubate. I furti erano avvenuti nei cantoni Argovia, Berna e Lucerna. Nel veicolo -guidato da un cittadino rumeno, poi consegnato alla polizia cantonale- sono stati trovati anche costumi da bagno griffati e computer portatili. Il valore complessivo della merce rubata, scrive l'Amministrazione federale delle dogane AFD, è di circa 60 mila franchi.